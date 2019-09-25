Лавров обсудил с главой МККК оказание помощи населению юго-востока Украины и Сирии

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер обсудили на состоявшейся на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встрече вопросы оказания гуманитарной помощи населению юго-востока Украины и Сирии. Об этом говорится в опубликованном в четверг сообщении российского дипведомства.

"В ходе встречи Лавров и Маурер обсудили взаимодействие России и Комитета по совместному реагированию на гуманитарные кризисы в различных регионах мира, в частности оказание помощи гражданскому населению юго-востока Украины и Сирии", - подчеркнули в министерстве.

Рассмотрены также "направления использования ежегодного добровольного взноса России в бюджет Комитета и другие актуальные вопросы сотрудничества России с этой авторитетной гуманитарной организацией", информировали в МИД.