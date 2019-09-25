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МИД: реакция НАТО на предложение России по рсмд не стала сюрпризом для Москвы

Реакция нато на предложение России по рсмд не стала сюрпризом для Москвы - Грушко.

Лавров оставил запись в книге почетных гостей ООН
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