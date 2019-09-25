Лавров на встрече с израильским коллегой подтвердил готовность обсуждать острые вопросы

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая встречу с главой МИД Израиля Исраэлем Кацем на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН, подтвердил готовность продолжать диалог по острым региональным вопросам.

Как напомнил российский министр, несколько дней назад в Сочи прошли переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. "Понимаем, что вы сейчас сконцентрированы на внутренней повестке дня, но готовы вести наш непрерывный диалог по острым региональным вопросам", - подчеркнул Лавров.

Отвечая на вопрос визави из Израиля, когда он последний раз посещал эту страну, Лавров признался, что это было давно. "Это связано с позицией, которую принял премьер-министр Нетаньяху", - пояснил он.

Ранее в среду глава МИД РФ на полях ГА ООН провел встречу с президентом Палестины Махмудом Аббасом.