Глава МИД России и президент Сербии высказались за углубление партнерства

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обсудил с президентом Сербии Александаром Вучичем стратегическое партнерство двух стран. Сообщение об этом размещено в четверг на сайте российского дипведомства.

"Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки. Подчеркнута обоюдная нацеленность на дальнейшее динамичное развитие российско-сербских отношений, углубление стратегического партнерства между Россией и Сербией", - говорится в тексте.

Представители двух государств также обменялись мнениями о ситуации в Косове и отметили близость подходов к урегулированию конфликта в регионе.

74-я сессия Генассамблеи проходит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября.