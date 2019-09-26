Минобороны России: содействие Турции поможет наладить работу пунктов пропуска в Сирии

ПУНКТ ПРОПУСКА "СУРАН" /Сирия/, 26 сентября. /ТАСС/. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии надеются, что совместными усилиями с турецкими военными получится наладить работу пропускных пунктов для возвращения беженцев в идлибской зоне деэскалации. Об этом сообщил журналистам начальник российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии генерал-майор Равиль Мугинов.

"Всем известно, что боевики в идлибской зоне деэскалации препятствуют проходу беженцев. Мы обращаемся к турецкой стороне, чтобы они оказывали нам содействие, поскольку имеют наблюдательные посты в этой зоне. Надеемся, что совместными усилиями мы наладим более продуктивную работу этих пунктов пропуска ["Суран" и "Абу-эд-Духур"]", - сказал генерал.

Он напомнил, что после освобождения города Хан-Шейхуна в южной части провинции Идлиб пункт пропуска "Суран" в соседней провинции Хама начал работать как в северном, так и в южном направлении. Если раньше его пересекали в основном переселенцы из Идлиба, то сейчас в освобожденные города и села стали возвращаться мирные жители, добавил Мугинов. По его словам, за прошедший месяц на освобожденные территории вернулись около 10 тыс. человек.

Пункт пропуска "Абу-эд-Духур" в идлибской зоне деэскалации был открыт 13 сентября после продолжительного перерыва: ранее он работал с марта по декабрь 2018 года, тогда посредниками выступили старейшины окрестных деревень. Повторное открытие состоялось по инициативе российского Центра по примирению в тесном взаимодействии с сирийской стороной.

Об открытии другого гуманитарного коридора - в деревне Суран - власти страны объявили 22 августа. В результате проведенной в августе операции сирийская армия освободила территории на севере Хамы и юге Идлиба, которые боевики удерживали с 2014 года. Ключевым моментом стало возвращение контроля над Хан-Шейхуном и выход к участку трассы Дамаск - Алеппо.

Последний плацдарм бандформирований

Идлиб клином входит в территориальное пространство между Латакией и Алеппо и достигает плодородной долины Сахль-эль-Габ в Хаме. Через перевал Джиср-эш-Шугур пролегает стратегическое шоссе, связывающее главный морской порт на побережье Средиземного моря с северной столицей и крупнейшим экономическим центром страны. Правительственные войска удерживали населенные пункты, расположенные вдоль этой трассы, под своим контролем вплоть до весны 2015 года.

Утрата Идлиба в тот момент стала крупной неудачей правительства. В критическом положении оказался город Алеппо, отрезанный от побережья. Бандформирования следом стали вторгаться на север Латакии и в долину Сахль-эль-Габ, возникла угроза алавитским и христианским селам, где проживали сторонники президента республики Башара Асада. Исправить ситуацию на этом фронте удалось только после того, как на помощь правительственным войскам пришли российские ВКС.

Сразу после освобождения Алеппо в декабре 2016 года в Идлиб стали вывозить по условиям примирительных соглашений боевиков из радикальных группировок, отказавшихся сдаться сирийским войскам. Сначала туда направились члены разгромленных бандформирований из Алеппо, затем из Забадани, Каламуна, Хомса, предместья Дамаска Восточная Гута и, наконец, участники непримиримых формирований с юга Сирии - из Дераа и Эль-Кунейтры. Все они выехали туда с семьями, и в результате, по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, население провинции выросло до 2,5 млн человек.

Четыре зоны деэскалации в Сирии были созданы в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции. В 2018 году территория этих трех зон перешла под контроль Дамаска. Четвертая, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству, большая ее часть захвачена террористами из организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).