Посол РФ: сотрудничеству России и Китая в экономике необходимы новые импульсы для развития

ШАНХАЙ, 26 сентября. /ТАСС/. Экономическое сотрудничество России и Китая нуждается в новых импульсах для выведения его на качественно новый уровень. Об этом говорится в приветственном слове посла РФ в КНР Андрея Денисова к участникам открывшегося в четверг в Шанхае IV Российско-китайского форума "Инвестиции в инновации".

В 2018 году, констатировал посол, был поставлен рекорд двустороннего товарооборота, который достиг $108 млрд, а за восемь месяцев этого года объем торговли увеличился на 4,4%. "Стратегический характер приобрело сотрудничество в энергетике, реализуются крупные проекты в авиастроительной, космической, военно-технических отраслях, стремительно расширяется кооперация в сельском хозяйстве и в транспортной сфере. Хорошие перспективы просматриваются на инвестиционном и финансовом треках", - говорится в приветственном слове посла, зачитанном на открытии форума временно исполняющим обязанности генерального консула РФ в Шанхае Эрнстом Юркиным.

"Вместе с тем очевидно, что потенциал двустороннего экономического взаимодействия реализован далеко не в полной мере, сотрудничество необходимо выводить на качественно новый уровень. Для этого требуются дополнительные импульсы, новые точки роста. Большие надежды возлагаем на инновационную сферу, успешное развитие которой неотъемлемо связано с инвестициями", - написал Андрей Денисов, указав на то, что приоритетный характер данного направления подтверждается решением руководителей России и Китая о проведении в 2020-2021 годах перекрестных Годов научно-технического и инновационного сотрудничества.

По словам посла, Межправительственной российско-китайской комиссией по инвестиционному сотрудничеству уже утвержден пакет из 70 проектов в самых разных отраслях на общую сумму свыше $120 млрд. "Уверен, что сегодняшний форум и деятельность российско-китайской координационной комиссии по инновационному сотрудничеству будут способствовать продвижению диалога между инвесторами наших стран, развитию трансфера технологий и разработок, углублению финансового взаимодействия", - резюмировал дипломат.

Организаторами Российско-китайского форума "Инвестиции в инновации" выступают "Российская венчурная компания" (РВК), Китайский союз Евразийского сотрудничества "Факел" и Всекитайская ассоциация финансового продвижения науки и технологий. Основная задача этой площадки заключается в расширении диалога между технологическими инвесторами двух стран.