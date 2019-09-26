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В Череповце начали прием заявок от кандидатов на должность мэра

Кандидаты должны иметь высшее образование, четырехлетний опыт работы на муниципальной службе и трехлетний стаж в качестве руководителя

ВОЛОГДА, 26 сентября. /ТАСС/. В четверг начался прием заявок на пост мэра Череповца. Об этом сообщили ТАСС в администрации города.

Должность руководителя администрации муниципалитета стала вакантной после того, как прежнего мэра Елену Авдееву вновь избранный губернатор области Олег Кувшинников делегировал 19 сентября в Совет Федерации. На внеочередном заседании Череповецкой городской думы 18 сентября депутаты приняли отставку Авдеевой и назначили конкурс на замещение должности мэра города.

"Документы для участия в конкурсе принимаются с 26 сентября и до 17:15 мск 17 октября. 24 октября специальная комиссия, сформированная Череповецкой гордумой и губернатором области, рассмотрит представленные кандидатуры. После комиссия представит думе кандидатов для рассмотрения и принятия решения о назначении на должность мэра города", - сказал собеседник агентства.

Как уточнил ТАСС советник мэра Сергей Климушкин, ожидается, что имя мэра станет известно в конце октября. И День города, отмечаемый 4 ноября, будет праздноваться уже с новым градоначальником. На данный момент обязанности руководителя администрации исполняет первый заместитель мэра Дмитрий Лавров, который курировал вопросы архитектуры и градостроительства, имущественных отношений, мобилизационный отдел.

На должность мэра могут претендовать граждане с высшим образованием и четырехлетним опытом работы на муниципальной службе, а также с трехлетним опытом работы на руководящей должности.

О городе

Основанный 4 ноября 1977 года Череповец является крупнейшим промышленно-транспортным центром Северо-Запада с населением в 318 тыс. человек. Моногород химиков и металлургов, градообразующие предприятия - "Северсталь" и "Фосагро". Вклад города в экономику страны - 1% ВВП. С 4 августа 2017 года Череповец наделен статусом территории опережающего развития (ТОР), насчитывает 13 резидентов с суммарным объемом инвестиций более 3 млрд рублей.

С приданием статуса ТОР в городе началась масштабная программа по реконструкции и строительству инфраструктуры, социальных объектов, благоустройству территории. За последние два года возведены четыре детских сада и школа на 1,5 тыс. мест, запроектированы еще два сада и крупная школа. Начато строительство второго моста через реку Шексну, одного из крупнейших инфраструктурных объектов региона. Сдача объекта запланирована на август 2022 года.

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