Представители ЛДПР предложены на руководящие должности в Думе Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 26 сентября. /ТАСС/. Представителям от ЛДПР предложены должности председателя и первого заместителя председателя избранной в сентябре Законодательной думы Хабаровского края. Об этом сообщила в четверг пресс-служба думы.

"В краевом парламенте определились с замещением руководящих должностей исходя из партийной принадлежности депутатов. В Законодательной думе Хабаровского края состоялось заседание организационного комитета по подготовке первого заседания думы седьмого созыва, в рамках которого были сформированы предложения о замещении руководящих должностей в Законодательной думе по итогам выборов в краевой парламент. Должности председателя думы и его первого заместителя предложены членам фракции ЛДПР", - говорится в сообщении.

Региональным законом о Законодательной думе края установлено 18 руководящих должностей. Это председатель думы, первый заместитель председателя думы, заместитель председателя думы, председатели постоянных комитетов думы, их заместители и председатель регламентной группы. Согласно федеральному закону, право работать в руководящей должности должно быть представлено депутатам от любой политической партии.

"Изначально мы планировали распределить должности председателя думы, его первого заместителя и заместителя председателя думы между всеми тремя фракциями политических партий, образованных в думе. Предлагалось должность председателя думы оставить за фракцией ЛДПР, должность первого заместителя председателя думы предложить фракции КПРФ, а должность заместителя председателя думы - фракции "Единая Россия". Однако, представитель фракции КПРФ Максим Кукушкин от нашего предложения отказался", - приводятся в сообщении слова руководителя оргкомитета по подготовке первого заседания краевой думы Вячеслава Фургала.

По решению оргкомитета, помимо должностей председателя думы и его первого заместителя, должности председателей всех семи думских комитетов и регламентной группы будут предложены членам фракции ЛДПР. Должность заместителя председателя думы - представителям фракции "Единая Россия". Членам фракции КПРФ предлагается должность заместителя председателя комитета думы по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса. Должности заместителей председателей всех остальных думских комитетов предложено занять представителям фракции ЛДПР.

Персональный руководящий состав Законодательной думы Хабаровского края седьмого созыва будет избран 2 октября. В этот день состоится первое заседание краевого парламента нового созыва, в проект повестки дня которого включены эти вопросы. После выборов 8 сентября Дума обновилась почти на 92%. Большинство депутатов - представители ЛДПР.