Володин рассчитывает, что динамика межпарламентских контактов России и Китая будет расти

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг на встрече с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу выразил надежду на то, что динамика межпарламентских контактов с Китаем будет расти, заметив, что работа по гармонизации законодательства позволит вывести отношения РФ и КНР на новый уровень.

"Отношения между нашими странами носят особый характер, их невозможно уложить в рамки дипломатических отношений, потому что они абсолютно выходят за них. Мы подчеркиваем, что для нас Китай - это не просто стратегический партнер, не просто партнер, с которым мы строим сотрудничество по всем направлениям. Это дружественная для нас страна, дружественный народ, конечно, мы считаем правильным строить отношения на принципах дружбы, доверия, безусловно, невмешательства во внутренние суверенные дела", - сказал Володин, заметив, что это первый официальный визит Ли Чжаньшу в новой должности.

Спикер также указал на то, что отношения между странами носят "характер динамичного развития" благодаря руководителям двух государств.

"Рассчитываем на то, что динамика наших межпарламентских контактов, работа в рамках парламентского измерения будет наращиваться. Для нас это крайне важно", - продолжил спикер Госдумы. По его словам, если в ходе визита Ли Чжаньшу "будут достигнуты договоренности в различных сферах" с учетом обсуждения вопросов гармонизации законодательства, подготовки модельных законов, противодействия общим вызовам, то это будет способствовать выходу российско-китайских отношений на новый уровень, укреплению связей.

Володин подчеркнул, что "стержнем взаимодействия" законодателей двух стран "является созданная российско-китайская межпарламентская комиссия", в рамках которой обсуждается огромное количество тем. "Надеюсь, сегодня мы завершим ее работу, учитывая, что наши коллеги на протяжении вчерашнего дня, сегодняшнего дня плодотворно работают, и мы с вами подведем ее итоги", - добавил председатель Госдумы.

Он напомнил, что визит Ли Чжаньшу проходит в год 70-летия дипломатических отношений двух стран. "Устойчивую позитивную динамику демонстрируют наши отношения в практических областях. За прошлый год на 20% вырос товарооборот. В этом году также наблюдается рост: мы вышли на $108 млрд товарооборота [в год]. В планах к 2024 году выйти на 200 млрд", - резюмировал Володин.