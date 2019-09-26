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Акции протеста в Гонконге
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Володин: Россия разделяет мнение, что к событиям в Гонконге привело вмешательство США

Председатель Госдумы отметил также, что в ГД создана комиссия по расследованию фактов вмешательства извне во внутренние дела России

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что РФ разделяет мнение Китая о том, что беспорядки в Гонконге стали следствием вмешательства США в суверенные дела КНР. Об этом он сообщил в четверг на встрече с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

"Вы абсолютно правильно оценили действия США как вмешательство в суверенные дела Китая в ситуации в Гонконге, разделяем ваше мнение и подход в этом вопросе", - сказал он.

Володин напомнил, что в Госдуме создана комиссия по расследованию фактов вмешательства извне во внутренние дела РФ в ходе прошедших выборов. "Считаем недопустимым, когда на сайте посольства США были опубликованы маршруты несанкционированных акций в Москве", - добавил он.

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Володин, Вячеслав ВикторовичСШАРоссияКитайАкции протеста в Гонконге
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