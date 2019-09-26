Володин предложил дать оценку решениям парламентариев США, одобривших ввод войск в Ирак

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу в четверг предложил дать оценку решениям парламентариев США, которые в свое время одобрили ввод американских войск в Ирак.

"Мы должны выработать решения, которые позволили бы всем странам сделать так, чтобы такое [вмешательство США в суверенные дела других государств] не повторялось - как по отношению к Китаю, так и по отношению к России, так и по отношению к другим странам", - подчеркнул глава нижней палаты парламента РФ. "Задача парламентариев - заняться этим вопросом, мы здесь полностью разделяем ваш подход", - добавил он.

"Надо, во-первых, говоря о решениях со стороны США, чтобы была дана оценка действиям тех конгрессменов и сенаторов, которые одобряли действия по вводу войск в Ирак. Сегодня этой страны практически не стало, там гуманитарная катастрофа, огромное количество погибших. Кто за это ответит?" - отметил Володин.