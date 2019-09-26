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Выход США и России из ДРСМД
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Песков: доводы Путина, изложенные в его письме о РСМД, пока не встретили понимания

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что Москва соблюдает дух и букву ДРСМД

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Кремль пока не встретил понимания российской позиции о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), но президент России Владимир Путин продолжает усилия, чтобы не допустить возможную дестабилизацию, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Действительно, циркулярно в основные страны Европы, Азии и различные международные организация было направлено послание президента Путина", - подтвердил представитель Кремля. По его словам, "несмотря на то, что по вине Вашингтона произошел слом ДРСМД, президент Путин продолжает усилия с тем, чтобы не допустить рост напряженности, дестабилизацию обстановки в плане глобальной безопасности и стабильности в случае размещения ракет малой и средней дальности, что раньше было запрещено".

"Путин [в послании] призвал как раз воздерживаться от размещения этих систем вооружений", - отметил Песков. Он уточнил, что послание "не предусматривает каких-либо ответов". "Но в то же время пока и понимания мы не встретили", - признал представитель Кремля. Он вновь подчеркнул: "Президент [России] продолжает усилия с тем, чтобы воспрепятствовать возможной дестабилизации, возможному возникновению угрозы, связанной с размещением таких ракет".

Песков добавил, что Москва обвиняет Вашингтон в нарушении ДРСМД, сама Россия соблюдает дух и букву документа. 

"Что касается НАТО, то мы категорически не согласны с какими-либо обвинениями в адрес российской стороны. Российская сторона не нарушала дух и букву ДРСМД и, наоборот, продолжает последовательно и аргументированно обвинять в нарушении положений ДРСМД Соединенные Штаты Америки", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

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РоссияПесков, Дмитрий СергеевичВыход США и России из ДРСМД
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