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Кризис на Украине
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В Кремле прокомментировали возможное введение белорусских миротворцев в Донбасс

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что это предложение Лукашенко должны оценивать участники конфликта в регионе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о направлении в Донбасс белорусского миротворческого контингента должны оценивать сами участники конфликта на юго-востоке Украины - Киев и самопровозглашенные республики. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это новое предложение. Безусловно, в первую очередь, нужно понимать отношение участников конфликта к такому предложению, а участниками конфликта в данном случае являются, с одной стороны, Киев, с другой стороны, самопровозглашенные республики Донбасса. Пока мы не знаем их отношения", - сказал он.

Представитель Кремля также отметил, что "в тексте минских договоренностей, в планах действий такого пункта нет".

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Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияУкраинаРоссияКризис на УкраинеПесков, Дмитрий Сергеевич
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