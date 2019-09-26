В Кремле прокомментировали возможное введение белорусских миротворцев в Донбасс

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о направлении в Донбасс белорусского миротворческого контингента должны оценивать сами участники конфликта на юго-востоке Украины - Киев и самопровозглашенные республики. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это новое предложение. Безусловно, в первую очередь, нужно понимать отношение участников конфликта к такому предложению, а участниками конфликта в данном случае являются, с одной стороны, Киев, с другой стороны, самопровозглашенные республики Донбасса. Пока мы не знаем их отношения", - сказал он.

Представитель Кремля также отметил, что "в тексте минских договоренностей, в планах действий такого пункта нет".