Володин заявил, что США мешают другим странам бороться с иностранным вмешательством

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Власти США мешают другими странам принимать меры по противодействию иностранному вмешательству, в том числе на законодательном уровне. Об этом в четверг заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

В ходе беседы речь зашла об обмене опытом между законодателями РФ и Китая по противодействию вмешательству извне, а также в сфере кибербезопасности. "Что касается противодействия внешним вызовам, с этой точки зрения также было бы правильным более активно развернуть работу, потому что есть наработки сегодня не только в России и Китае, есть наработки в этой сфере у самих США, которые зачастую используют двойные стандарты в этой области. С одной стороны, сами решают вопросы противодействия внешним угрозам, с другой стороны, запрещают это делать всем другим странам", - сказал Володин.

"Законы, о которых вы сказали, являются не нашим изобретением. Это по сути калька с законов, ранее принятых США в области противодействия вмешательству в суверенные дела других государств. Но, увы, те же США делают все, чтобы такие же законы не принимались в наших странах", - продолжил Володин.

"Мы с вами должны исходить из того, что каждая страна должна обеспечить свой суверенитет", - отметил спикер, заметив, что данное направление сотрудничества парламентариев двух стран нужно формализовать. "Здесь вопрос законодательного обеспечения очень многое значит", - указал он.

В ходе встречи Володин также констатировал, что США перечеркивают прежние международные договоренности, игнорируют ООН и допускают вмешательство в делах других стран.