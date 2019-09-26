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Отказ в визах российской делегации на Генассамблее ООН

Лавров заявил, что Россия готовит сюрприз США за невыдачу виз российской делегации

Глава МИД РФ подчеркнул, что ответ Москвы Вашингтону будет
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Ответ Москвы на невыдачу Соединенными Штатами виз части российской делегации на Генассамблее ООН готовится.

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Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров "Первому каналу".

Текст ответа размещен в четверг на сайте МИД РФ.

"Он [ответ] будет <...> Меры мы подготовим. Не лишайте нас возможности сделать сюрприз", - сказал министр.

Ранее 10 членов российской делегации, в том числе глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, которые должны были принять участие в работе ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, не получили визы и не смогли вылететь в Нью-Йорк.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияОтказ в визах российской делегации на Генассамблее ООН
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