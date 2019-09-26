Лавров заявил, что Россия готовит сюрприз США за невыдачу виз российской делегации

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Ответ Москвы на невыдачу Соединенными Штатами виз части российской делегации на Генассамблее ООН готовится.

Что известно об отказе в визах делегации России на ГА ООН

На эту тему

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров "Первому каналу".

Текст ответа размещен в четверг на сайте МИД РФ.

"Он [ответ] будет <...> Меры мы подготовим. Не лишайте нас возможности сделать сюрприз", - сказал министр.

Ранее 10 членов российской делегации, в том числе глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, которые должны были принять участие в работе ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, не получили визы и не смогли вылететь в Нью-Йорк.