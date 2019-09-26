Сельских депутатов Липецкой области освободили от ежегодных деклараций о доходах

ЛИПЕЦК, 26 сентября. /ТАСС/. Депутаты Липецкого областного Совета приняли поправки в региональный закон, согласно которым сельские депутаты региона освобождаются от необходимости ежегодно сдавать декларацию о доходах, сообщил в четверг журналистам спикер областного Совета Павел Путилин.

"Депутаты Советов депутатов сельских поселений освобождаются от необходимости ежегодно сдавать сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера", - сказал он.

Глава липецкого парламента отметил, что значительная часть сельских депутатов состоит из работников бюджетной сферы и пенсионеров, для которых сбор всех справок "зачастую превращается еще и в серьезную трудность".

"Поправки в закон направлены на поддержку сельских депутатов, которые осуществляют свои полномочия на непостоянной основе. Отчитываться им придется лишь в двух случаях. Декларацию необходимо подать в течение четырех месяцев со дня избрания депутатом, а также, если сумма сделки в отчетном году превысила семейный доход депутата за три года", - добавил Путилин.