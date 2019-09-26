{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Постпредство РФ призвало СЕ уделять внимание дискриминации русскоязычных жителей Украины

Также российские дипломаты призвали обратить внимание на ситуацию в Латвии и Эстонии

ПАРИЖ, 26 сентября. /ТАСС/. Совету Европы необходимо уделять больше внимания проблеме дискриминации русскоязычного населения Украины, Латвии и Эстонии. Об этом говорится в распространенном в Twitter в четверг сообщении постпредства России при этой организации.

"Сегодня - Европейский день языков, который отмечается по решению Совета Европы с 2001 года для напоминания о богатом языковом и культурном разнообразии в Европе, нуждающемся в сохранении и поддержке", - напомнили в постпредстве.

"Сегодня эта цель особенно актуальна, когда русскоязычных жителей Украины, Латвии и Эстонии лишают возможности изучать и свободно использовать родной язык, развивать собственную культуру, - подчеркнули дипломаты. - Убеждены, что Совету Европы необходимо уделять больше внимания дискриминации русскоязычных жителей Украины, Латвии и Эстонии".

Теги
ЭстонияУкраинаЛатвияРоссия
МИД РФ призывает Киев отказаться от практики обеления нацистских приспешников
В ведомстве заявили, что регулярно наблюдают попытки подмены исторических понятий
Читать полностью