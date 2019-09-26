Поклонская предлагает перенести в Крым штаб-квартиру ООН

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Депутат Госдумы Наталья Поклонская выступила с предложением перенести штаб-квартиру ООН в Ялту, где на конференции в 1945 году были заложены основы международной организации.

Что известно об отказе в визах делегации России на ГА ООН

Свое предложение она опубликовала у себя в Telegram-канале.

"Для снятия всех спекуляций и устаревших, изрядно поднадоевших заокеанских баек про "аннексию" Крыма было бы неплохо рассмотреть возможность переноса штаб-квартиры ООН в Крым - например, в Ялту", - считает она. По ее словам, "на полуострове найдется красивое и располагающее к миру и конструктивному диалогу место".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что после случая с невыдачей виз членам российской делегации на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН целесообразно было бы поднять вопрос о переносе штаб-квартиры Всемирной организации из Нью-Йорка. В этой привязке он вспомнил о предложении Иосифа Сталина разместить центральный офис ООН в Сочи.