Эксперт: запись разговора с Зеленским показала, что оснований для импичмента Трампа нет

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Стенограмма разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского продемонстрировала, что американский лидер не шантажировал украинского коллегу, требуя от него содействовать в расследовании против сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена в обмен на военную помощь. Таким образом, нет никаких оснований для процедуры импичмента, объявленной демократами. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС выразил замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов.

Утверждения об оказании Трампом в этом разговоре давления на Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году вызвали крупный скандал в Вашингтоне. Во вторник Палата представителей Конгресса США, контролируемая Демократической партией, объявила о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в 2020 году в США президентских выборах.

"Во-первых, Трамп вообще не говорил о том, что будет, если Зеленский не будет проводить эти расследования или содействовать им, тем самым полностью исключается шантаж. Во-вторых, как следует из этой стенограммы, сам Зеленский полон решимости и желания эти расследования проводить, - отметил Суслов. - Эта стенограмма - весомый аргумент в пользу того, что обвинения демократов носят вакуумный характер и шиты белыми нитками".

При этом аналитик обратил внимание на то, что, несмотря на все доказательства, демократы не изменят своей точки зрения и, вероятно, обвинят главу Белого дома в "косвенном шантаже". Кроме того, эксперт ожидает, что в ходе предвыборной кампании противника Трампа они вновь будут поднимать тему российского "вмешательства", а также обвинят американского лидера в препятствовании расследованию этого дела спецпрокурором Робертом Мюллером.

"Обвинения в адрес Трампа будут продолжаться, но серьезно повлиять на исход импичмента они не смогут, - добавил он. - Импичмента не будет, и Трамп в очередной раз показал, что он не совершал преступления, а обвинения против него - это "охота на ведьм" со стороны демократов".

Кроме того, публикация беседы двух президентов, по мнению специалиста, в очередной раз демонстрирует, что в США фактически идет "политическая гражданская война", а нынешняя президентская кампания станет "самой грязной в современной истории страны".

Зеленского выставили в невыгодном свете

Аналитик обратил внимание на то, что наибольший урон публикация стенограммы нанесет украинскому президенту. Критика Зеленского в адрес канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона, ставшая достоянием общественности, осложнит для Киева переговоры с Берлином и Парижем.

"Зеленскому будет тяжело на ближайшем саммите "нормандской четверки", которого он так сильно добивается. Он действительно сам сказал много нелицеприятных слов в адрес и Меркель, и Макрона, и европейцев в целом, теперь как-то неловко просить их о поддержке и по санкциям в отношении России, и по пересмотру минских соглашений, на чем настаивает нынешнее руководство Украины, - сказал Суслов. - После отказа Украины подписаться под "формулой Штайнмайера" и срыва заседания контактной группы украинскому лидеру стоило надеяться на поддержку европейцев, а им, на самом деле, уже не захочется его поддерживать, учитывая, что он их вот так "приложил" в разговоре с Трампом".

Сам факт публикации конфиденциального разговора двух глав государств, как обратил внимание эксперт, указывает на то, насколько мало для американцев значат интересы союзников в сравнении в целями межпартийной борьбы.

"Сотрудники Трампа прекрасно должны были понимать, что подобного рода публикации подставляют Зеленского, но им совершенно до этого нет дела, - подчеркнул он. - Равно, как демократы прекрасно понимали, что они очень резко подставляют и Украину, и украинского президента, начиная процедуру импичмента в отношении Трампа из-за этой истории. Но им все равно, то есть Украина - абсолютно разменная монета в американской внутренней политике".