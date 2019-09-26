Помощник бизнес-омбудсмена РФ Хуруджи подал документы на конкурс сити-менеджера Ростова

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 сентября. /ТАСС/. Помощник бизнес-омбудсмена России, общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей в СИЗО Александр Хуруджи подал документы для участия в конкурсе по выбору главы администрации (сити-менеджера) Ростова-на-Дону.

"Документы приняли, теперь ждем, кого допустят [к участию в конкурсе], это будет понятно 30 сентября", - сказал журналистам Хуруджи после подачи документов.

Конкурсная комиссия по выбору сити-менеджера Ростова-на-Дону начала принимать документы 23 сентября. Ход приема документов и данные о кандидатах в комиссии отказались комментировать до окончания приема документов. Хуруджи стал первым претендентом на должность сити-менеджера, который публично подал документы в комиссию.

По его словам, он стал пятым кандидатом, подавшим документы. Однако он не уточнил имен своих соперников.

О своем намерении принять участие в конкурсе ранее заявили член ЛДПР Александр Коваленко, руководитель фракции "Справедливой России" в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов. Кроме того, по данным местных СМИ, желание участвовать в конкурсе изъявил экс-прокурор Евгений Беркович. КПРФ не намерена участвовать в конкурсе, так как коммунисты не признают сложившуюся систему назначения сити-менеджера.

Бывший сити-менеджер Виталий Кушнарев 23 апреля ушел в отставку по собственному желанию. Исполняющим обязанности назначили первого замглавы администрации города Логвиненко. Прием документов от кандидатов на пост-сити-менеджера продлится до 27 сентября, 1 октября состоится второй этап конкурса, по итогам которого определят не менее двух кандидатов. Конкурс на определение нового главы состоится 11 октября. Комиссия состоит из 10 человек, половину из них выбрал губернатор, половину - депутаты гордумы.

Омбудсмен Хуруджи

44-летний бизнесмен и правозащитник Александр Хуруджи - главный акционер ОАО "Энергия", возглавлял представительство Агентства стратегических инициатив в Южном федеральном округе.

В декабре 2015 года он был задержан по подозрению в мошенничестве и легализации денежных средств на сумму более 600 млн руб., ему была избрана мера пресечения в виде ареста. Хуруджи провел в СИЗО более девяти месяцев, в августе 2016 года мера пресечения была изменена на домашний арест. В мае 2017 года суд вынес оправдательный приговор Хуруджи в виду отсутствия состава преступления.

В настоящее время Хуруджи занимается правозащитной деятельностью, является общественным уполномоченным при бизнес-омбудсмене Борисе Титове по защите прав предпринимателей, находящихся под стражей. Федеральный секретарь Партии роста, президент Ассоциации защиты бизнеса.