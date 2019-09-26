Лавров обсудил с генсеком ООН стратегическую стабильность и ситуацию в Сирии

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем проблематику контроля над вооружениями и положение дел в Сирии и зоне Персидского залива. Как указывается в распространенном в четверг сообщении МИД РФ, встреча состоялась на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН.

"Рассмотрены современные угрозы многополярности и стратегической стабильности, - отметили в министерстве. - Состоялся предметный обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам международной повестки дня, включая ситуацию в Сирии, Персидском заливе и другие региональные и международные проблемы. Затронуты вопросы взаимодействия России с Секретариатом ООН".

Как подчеркнули в дипведомстве, стороны сошлись во мнении, что "прогресс в урегулировании кризисных ситуаций зависит от готовности государств - членов ООН предпринимать консолидированные шаги на основе международного права, целей и принципов Устава ООН".

Как указывалось в размещенном ранее на официальном сайте генсека ООН заявлении, Лавров и Гутерриш обсудили в том числе создание конституционного комитета Сирии.