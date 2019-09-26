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Россия будет содействовать началу переговоров между США и талибами

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Москва будет работать над тем, чтобы переговоры между представителями США и радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) возобновились как можно скорее. Об этом заявил в четверг журналистам спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

Отвечая на вопрос о возможных сроках начала таких переговоров, дипломат отметил, что пока "понимания по времени и дате нет". "Но желание возобновлять переговоры есть, - подчеркнул он. - Будем вместе работать, содействовать тому, чтобы это произошло как можно быстрее".

Теги
АфганистанСШАРоссия
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