Матвиенко: Россия готова поделиться с Китаем опытом борьбы с попытками вмешательства извне

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Россия готова поделиться с Китаем наработанным опытом в сфере противодействия вмешательству извне в свои внутренние дела. Об этом заявила в четверг спикер СФ Валентина Матвиенко на встрече с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (высшего законодательного органа страны) Ли Чжаньшу.

"Вы очень справедливо подняли одну тему, что мы живем в очень сложное тревожное время, когда есть попытки ряда государств вмешиваться в суверенные дела других стран, когда пытаются раскачать общественно-политическую ситуацию, когда мы видим повторение сценариев и попытки организации цветных революций, мы должны очень серьезно защищать свой суверенитет, не позволять вмешиваться в дела наших государств", - сказала Матвиенко.

"Мы приняли целый пакет законов по защите суверенитета. Если вас заинтересует наш опыт, мы готовы все эти законы, которые уже действуют, направить вам для изучения", - добавила спикер Совфеда.

Она отметила, что в Совете Федерации два года назад была создана комиссия, которая занимается анализом попыток вмешательства во внутренние дела РФ и борьбой с ними. "Мы публично обсуждаем эту тему, мы говорим о тех фактах, которые имеют место. И такая открытость, публичность дают хорошие серьезные результаты", - добавила Матвиенко.