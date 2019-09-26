"Единая Россия" рассмотрит письмо Памфиловой о нарушениях на выборах в Петербурге

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что партия рассмотрит обращение главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой с претензиями к действиям ряда партийных функционеров на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге, когда оно поступит, но обратил внимание, что по вопросам якобы имевшего место вмешательства в избирательный процесс следует обращаться в правоохранительные органы.

"Эта тема муниципальных выборов, муниципальные выборы комментирует руководитель регионального отделения партии, что в принципе [Вячеслав] Макаров и сделал, сделал достаточно понятно. Все остальное лежит в плоскости юридической. Если действительно у Центризбиркома есть какие-то вопросы к руководителю избиркома городского или к поведению конкретных депутатов, то в случае горизбиркома - это их внутренняя кухня, ЦИКа, а случае поведения депутатов - это тема для обращения в правоохранительные органы", - сказал Турчак ТАСС.

Он добавил, что на данный момент обращение в адрес руководства партии от Памфиловой о якобы имевших место нарушениях на выборах в Петербурге со стороны партийных функционеров не поступало. "Пока ничего не поступало, поступит - будем смотреть", - подчеркнул Турчак.

Глава ЦИК РФ заявила в среду, что обратится к руководству "Единой России" с просьбой дать "должную оценку" действиям ряда партийных функционеров на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге в сентябре 2019 года. В их числе она назвала спикера законодательного собрания города Вячеслава Макарова, депутатов Госдумы Михаила Романова и Евгения Марченко, представляющих Петербург в нижней палате российского парламента. По ее мнению, во время кампании имели место "прямое вмешательство в [избирательный] процесс" и оказание давления на избирательные комиссии.

Макаров заявил журналистам, что его "вмешательство" в выборный процесс заключалось в обеспечении эффективной работы регионального отделения "Единой России" и хороших результатов партийных кандидатов на выборах 8 сентября.