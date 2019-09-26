Постпред России в ОБСЕ назвал лишение лицензии канала "112 Украина" давлением на СМИ

ВЕНА, 26 сентября. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич назвал лишение лицензий на эфирное вещание на территории Украины телеканала "112 Украина" давлением на СМИ и призвал ОБСЕ отреагировать на этот случай.

Телеканал "112 Украина" лишили лицензий на эфирное вещание. Что будет дальше?

"Решение Национального совета по телевидению и радиовещанию Украины, которое лишило телеканал "112 Украина" лицензий на цифровое вещание, является еще одним примером давления на СМИ в этой стране. Мы призываем представителя ОБСЕ по СМИ отреагировать", - говорится в заявлении постпредства РФ при ОБСЕ в Twitter.

Российская миссия обратила внимание на то, что очередной пример давления на СМИ на Украине происходит во время совещания ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения в Варшаве, где представители государств - участников организации обсуждают пути обеспечения безопасности журналистов и свободы слова.

26 сентября Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины лишил все пять телекомпаний холдинга "112 Украина" лицензий на эфирное вещание. По мнению Нацсовета, они нарушали программную концепцию вещания в течение многих лет, хотя им неоднократно ранее выносились предупреждения.