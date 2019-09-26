Врио главы администрации Элисты избран бывший глава ДНР

ЭЛИСТА, 26 сентября. /ТАСС/. Временно исполняющим обязанности главы администрации Элисты избран экс-глава Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрий Трапезников, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"Сегодня на заседании Элистинского городского собрания был избран врио главы администрации Элисты. Им стал Дмитрий Викторович Трапезников. Ранее он возглавлял ДНР. Дата конкурса на должность главы администрации будет известна позже", - сказал собеседник.

С 2016 года Трапезников являлся заместителем председателя Совета министров ДНР. С 31 августа по 7 сентября 2018 года исполнял обязанности главы ДНР после гибели Александра Захарченко в результате теракта.

В мае 2019 года глава администрации Элисты Окон Нохашкиев, который занимал пост с июля 2016 года, был временно отстранен от занимаемой должности и объявлен в розыск. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). По данным Генпрокуратуры, из-за недостаточного бюджетного финансирования в доме-интернате за счет пенсий по инвалидности детей приобретались оборудование, одежда, также оказывались социально- медицинские услуги. Таким образом, с 2011 по 2019 годы руководство дома-интерната потратило из детских пенсий более 2,2 млн рублей "с согласия должностных лиц администрации Элисты". С 29 мая врио главы администрации была назначена заместитель главы мэрии города Элисты, замглавы администрации Галина Васькина.

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