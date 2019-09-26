Сурков поздравил Трапезникова с избранием главой администрации города Элиста

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Помощник президента РФ Владислав Сурков поздравил Дмитрия Трапезникова с избранием главой администрации города Элиста.

"Знаю вас по Вашей работе на руководящих постах в Донецкой народной республике, - говорится в поздравлении. - Не сомневаюсь, что и в Калмыкии вы будете работать так же эффективно и с такой же пользой для граждан".

"Рад и горжусь, что наши донецкие кадры востребованы. Желаю успехов", - отметил помощник президента РФ.

Дмитрий Трапезников родился в Краснодаре, но в 1982 году вместе с семьей переехал в Донецк. Окончил Донецкую государственную академию строительства и архитектуры. После провозглашения независимости Донецкой народной республики (ДНР) в 2014 году занимал различные руководящие должности в ДНР. Был заместителем председателя Совета министров, а после гибели в результате теракта в августе 2018 года Александра Захарченко исполнял обязанности главы республики.

В четверг на заседании Элистинского городского собрания Дмитрий Трапезников был избран временно исполняющим обязанности главы администрации Элисты.