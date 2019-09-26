Россия поставила вопрос о проведении заседаний Первого комитета ГА ООН не в США

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Российская сторона в качестве ответа на невыдачу Вашингтоном американских виз представителям делегации РФ предлагает проводить заседания Первого комитета Генассамблеи ООН не в США. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь" .

"Проблема высветилась "во весь рост". Не просто пренебрежение США абстрактным международным правом, а конкретно обязательствами страны, принявшей в 1947 году на своей территории штаб-квартиру ООН и заключившей в этой связи соответствующие соглашения, - обратил внимание высокопоставленный дипломат. - Я не припомню случая, когда вопреки многим нашим обращениям на всех возможных уровнях по этому поводу, в Вашингтоне заняли позицию до такой степени игнорирующую очевидные вещи. Это новое качество пренебрежения любыми нормами, новый американский антирекорд в плане собственного позиционирования на международной арене".

"В отношении ответных мер мы в практической плоскости уже поставили вопрос о том, чтобы заседания, например, Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, Комиссии по разоружению - есть такой орган - проводились бы не в Нью-Йорке, не на территории США. Мы сейчас посмотрим, как отреагируют другие члены международного сообщества. Не только Россия страдает от этого американского высокомерия, переходящего в абсолютно недостойный фарс", - подчеркнул он.

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