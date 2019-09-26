Посольство: экспертизы Лондона не подтверждают причастность Москвы к отравлению Скрипалей

ЛОНДОН, 26 сентября. /ТАСС/. Посольство России в Великобритании в ответ на озвученные Скотленд-Ярдом новые результаты экспертиз заявило, что у Лондона нет никаких доказательств причастности Москвы или граждан РФ к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея и Юлии Скрипаль. Об этом сообщил в четверг журналистам представитель российского диппредставительства, призвав британскую сторону немедленно обнародовать все данные следствия.

Скотленд-Ярд информировал 25 сентября, что экспертиза проб крови, взятых у людей, которые, по версии британской полиции, могли подвергнуться воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок" в марте 2018 года, не смогла выявить новых пострадавших.

"Оставляя за скобками вопрос о том, почему анализы были проведены только сейчас, отметим, что отсутствие в крови следов "Новичка" как минимум не подкрепляет официальную британскую версию произошедшего", - заявил представитель посольства РФ.

"Прошло полтора года после громогласных обвинений в адрес России и крупнейшего дипломатического скандала, год после обнародования имен и фотографий подозреваемых. Официальный Лондон, заверяя в наличии неопровержимых доказательств их вины, склонил своих зарубежных союзников к недружественным шагам против нашей страны. И вот теперь полиция вновь обращается к общественности за помощью: не видели ли вы Руслана Боширова и Александра Петрова на территории Великобритании со 2 по 4 марта 2018 года, и не попадался ли вам флакон из-под духов "Нина Риччи" между 4 марта и 27 июня?" - указал российский дипломат.

"Такая постановка вопроса может свидетельствовать лишь об одном: никаких доказательств причастности России или отдельных российских граждан к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей, [полицейского] Ника Бейли, [пострадавших британцев] Дон Стерджес и Чарльза Роули у британского следствия никогда не было и нет", - подчеркнул он.

Требования РФ неизменны

"Интересам британской и российской общественности, равно как и делу оздоровления российско-британских отношений, отвечало бы немедленное обнародование британской стороной всех данных следствия, на основании которых политическое руководство выдвигало обвинения против России. Фотографии двух граждан в восьми минутах ходьбы от дома Сергея Скрипаля и запечатанный флакон, найденный через три с половиной месяца при неясных обстоятельствах (если он вообще существовал), уже никого не впечатляют", - заметил дипломат.

Он напомнил, что Россия по-прежнему требует от Великобритании прояснить судьбу пострадавших российских граждан, обеспечить к ним консульский доступ, выполнить обязательства по оказанию правовой помощи российскому следствию, вернуться в русло нормального дипломатического общения. "Мы были и остаемся открыты к сотрудничеству с британскими правоохранительными органами в деле расследования покушения на Скрипалей на основе имеющихся международно-правовых механизмов, принципов взаимности и уважения друг к другу", - сказал представитель посольства.