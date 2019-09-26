МИД России: власти и оппозиция Сирии будут сопредседателями конституционного комитета

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Сопредседательствовать в конституционном комитете Сирии будут представители правительства, оппозиции и гражданского общества. Об этом сообщил в четверг ТАСС спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

"Где-то через месяц будет официальный запуск работы с участием 150 членов конституционного комитета. Есть три группы участников - это представители правительства, оппозиции и гражданского общества. Сейчас решается вопрос, кто будет председателем. Есть разные идеи, но я так понимаю, что будет сопредседательство", - сказал он.

Богданов подчеркнул, что персоналии возможных сопредседателей уже определены, но пока называть их официально рано.

"Будут участвовать и те, кто внес решающий вклад в создание комитета. Это представители "астанинской тройки" (Россия, Иран, Турция - прим. ТАСС), представители руководства генсекретариата ООН и, может быть, еще кто-то из тех стран, которые поддержали создание комитета", - добавил высокопоставленный дипломат.

23 сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о создании сирийского конституционного комитета. Решение о создании этого органа для выработки рекомендаций по внесению поправок в сирийскую конституцию было принято 31 января 2018 года в Сочи на Конгрессе сирийского национального диалога. По плану Стаффана де Мистуры, предшественника Гейра Педерсена на должности специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии, в комитет должны войти 150 человек (по 50 делегатов от Дамаска, оппозиции и гражданских обществ). Каждая группа должна назначить по 15 экспертов для участия в заседаниях, которые будут проходить в Женеве за закрытыми дверями.