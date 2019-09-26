МИД: Россия поддерживает иранскую концепцию коалиции в Персидском заливе

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Москва поддерживает идею Тегерана по формированию коалиции для стабилизации ситуации в зоне Персидского залива, во многом этот подход совпадает с российской концепцией коллективной безопасности в регионе. Об этом в четверг заявил журналистам спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

"Мы приветствуем идеи [по формированию коалиции в Персидском заливе], которые сейчас высказывают наши партнеры, в том числе Иран, - отметил Богданов. - Это все (российская и иранская концепции - прим. ТАСС) созвучно и идет в одном направлении".

В среду президент Ирана Хасан Роухани во время выступления на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН пригласил все страны Персидского залива в коалицию по обеспечению региональной безопасности. По его словам, коалиция должна действовать на основе принципов ООН - диалога, уважения суверенитета других стран, признания международного законодательства, отказа от агрессии и невмешательства во внутренние дела остальных государств.

23 июля МИД России представил концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива. Она предусматривает формирование инициативной группы для подготовки международной конференции по безопасности и сотрудничеству в зоне Персидского залива, что в дальнейшем приведет к созданию организации по безопасности и сотрудничеству в этом регионе. Кроме того, Москва выступила с инициативой создания демилитаризованных зон в регионе и предложила отказаться от постоянной дислокации группировок внерегиональных государств и наладить горячие линии между военными.