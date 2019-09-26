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Захарова назвала несерьезными дебаты в комитете по разведке Конгресса США

Официальный представитель МИД РФ отметила, что по американскому ТВ "целый день показывают передачи, в которых участники ищут нестыковки в заявлениях политиков"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала несерьезными дебаты в специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США, на которых ищут нестыковки в словах видных политических деятелей, обсуждают переговоры глав государств и записи президента страны Дональда Трампа в Twitter.

Она обратила внимание, что по американскому телевидению целый день показывают передачи, в которых участники ищут нестыковки в заявлениях политиков и обвиняют их в различных злодеяниях.

"Только что вспоминали обстоятельства контактов [Барака] Обамы и [Дмитрия] Медведева (когда они были президентами - прим. ТАСС). Потом переключились на разговор [президента США Дональда] Трампа и [президента Украины Владимира] Зеленского. Затем сосредоточились на анализе твитов президента США, - написала Захарова в Facebook. - И это дебаты в комитете по разведке Конгресса! Казалось бы, серьезные люди. Но это только казалось".

Теги
Обама, БаракМедведев, Дмитрий АнатольевичРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаТрамп, ДональдЗеленский, Владимир Александрович
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