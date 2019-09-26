Лавров обсудил с президентом Кипра развитие двусторонних отношений

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Кипра Никос Анастасиадис обсудили в четверг на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН развитие двустороннего сотрудничества, а также ситуацию в Восточном Средиземноморье. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы были рассмотрены нынешнее состояние и перспективы развития российско-кипрских отношений в различных областях, - отметили в министерстве. - Стороны сверили часы по ряду международных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес, включая кипрское урегулирование и ситуацию в Восточном Средиземноморье".