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Генассамблея ООН - 2019

Лавров обсудил с президентом Кипра развитие двусторонних отношений

Стороны также затронули некоторые международные и региональные вопросы

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Кипра Никос Анастасиадис обсудили в четверг на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН развитие двустороннего сотрудничества, а также ситуацию в Восточном Средиземноморье. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы были рассмотрены нынешнее состояние и перспективы развития российско-кипрских отношений в различных областях, - отметили в министерстве. - Стороны сверили часы по ряду международных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес, включая кипрское урегулирование и ситуацию в Восточном Средиземноморье".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичКипрРоссияАнастасиадис, НикосГенассамблея ООН - 2019
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