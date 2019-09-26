Посол России назвал деструктивным шагом очередные американские санкции

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Введенные Соединенными Штатами в четверг санкции против российских граждан, компаний и судов являются очередным деструктивным шагом со стороны американской администрации. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении посла России в США Анатолия Антонова.

"Сегодня мы увидели очередной деструктивный шаг со стороны наших американских партнеров - введены рестрикции против ряда российских граждан, компаний и судов, якобы связанных с поставками авиационного топлива нашим военным в Сирии. Мотив не нов - Вашингтон давно очень ревностно относится к абсолютно законной, а, главное, успешной российской борьбе с международным терроризмом в Сирии. Мы уже неоднократно заявляли, что не приемлем таких подходов, односторонние ограничительные меры не признаем", - отметил глава российского представительства.

По словам Антонова, глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь Майкл Помпео вынуждены будут начать встречу 27 сентября с обсуждения визовой и санкционной проблем. "Мы рассчитывали, что главы внешнеполитических ведомств смогут в большей степени сконцентрироваться на улучшении отношений между нашими странами. Вместо этого министры вынуждены будут начать с обсуждения искусственно создаваемых проблем - визовой и санкционной", - отметил посол.