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Лавров заявил, что Россия в сентябре безвозмездно поставила в ЦАР партию оружия

Оружие для нужд армии республики было направлено с ведома комитета Совета Безопасности ООН, уточнил глава МИД РФ

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Российская сторона в сентябре на безвозмездной основе поставила для нужд армии Центрально-Африканской Республики (ЦАР) уже вторую партию оружия. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном укреплению мира и безопасности в Африке.

"С ведома комитета Совета Безопасности для нужд армии ЦАР на безвозмездной основе поставлены уже две партии российского оружия, последняя поступила в эту страну в нынешнем месяце", - сказал министр.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичЦАРРоссия
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