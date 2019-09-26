Лавров: ситуация в Ливии представляет угрозу для стран Южной Европы

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Ситуация в Ливии, которая стала одним из плацдармов для международного терроризма, ввиду хаоса, возникшего в стране после вооруженной интервенции государств НАТО в 2011 году, угрожает безопасности стран Южной Европы. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном укреплению мира и безопасности в Африке.

"Развязанная НАТО восемь лет назад вооруженная интервенция в Ливии повергла страну в хаос, подорвала систему обеспечения безопасности в Северной Африке, повлекла расползание оружия и преступных элементов по всему континенту, - констатировал Лавров. - Ливия стала прибежищем и плацдармом для деятельности разномастных террористов, ряды которых пополняют боевики, прибывающие из Ирака, Сирии и других стран. Страдают и государства Сахаро-Сахельского региона".

"Под угрозой безопасность стран Западной и Центральной Африки, да и стран Южной Европы", - подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.