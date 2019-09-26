Посол РФ: ситуация в непризнанном Косове обостряется с целью давления на Белград

БЕЛГРАД, 27 сентября. /ТАСС/. Ситуация в самопровозглашенном Косове намеренно обостряется с целью оказания давления на Белград. Такое мнение высказал в четверг вечером посол России в Сербии Александар Боцан-Харченко, выступая в прямом эфире телеканала Pink.

"В Косове радикализируется ситуация путем введения пошлин, создания армии, провокациями на севере Косова против сербов, а также против сотрудников Миссии ООН, в том числе российского дипломата. Происходит нагромождение напряженности с целью принудить противоположную сторону и, возможно, международные институты к разговору в не самом лучшем для Белграда положении", - заявил российский дипломат.

Посол отметил, что "вопрос Косова в настоящее время вызывает большее внимание, проблема открыта в полном смысле". "Решение возможно только посредством переговоров двух сторон, международная помощь приветствуется, но на основе международного права и резолюции СБ ООН №1244. Пока рано говорить, что шанс на решение существует, но сигналы ободряющие. Россия как постоянный член СБ ООН готова внести свой вклад", - заявил посол.

Диалог между Белградом и Приштиной был заморожен после введения 21 ноября 2018 года властями самопровозглашенной республики Косово торговых пошлин в размере 100% на товары из Сербии, а также Боснии и Герцеговины. Кроме того, 14 декабря 2018 года парламент Косова одобрил формирование полноценной армии на основе сил безопасности, что противоречит существующим международным документам, в частности резолюции СБ ООН №1244.

7 марта текущего года парламент непризнанного Косова принял большинством голосов закон о переговорной платформе с Белградом, который блокирует любую возможность компромиссного решения. Власти в Приштине также объявили о курсе на объединение с Албанией и сделали ряд подготовительных шагов, отменив роуминг и упразднив пограничный контроль.