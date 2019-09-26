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Генассамблея ООН - 2019

Лавров обсудил с главой МИД Чили ситуацию в Венесуэле

Также стороны обсудили развитие политического диалога, торгово-экономических связей РФ и Чили, перспективы укрепления двусторонней договорно-правовой базы

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обсудил с чилийским коллегой Теодоро Риберой развитие двусторонних отношений и положение дел в Венесуэле. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным темам глобальной и региональной повестки дня, в том числе в контексте нынешнего председательства Республики Чили в форуме АТЭС, - отметили в министерстве. - Особое внимание было уделено ситуации вокруг Венесуэлы под углом налаживания политического процесса для преодоления кризиса".

По информации МИД РФ, в ходе беседы министры обсудили основные вопросы российско-чилийской повестки дня, включая развитие политического диалога, торгово-экономических связей, перспективы укрепления двусторонней договорно-правовой базы.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичВенесуэлаРоссияЧилиГенассамблея ООН - 2019
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