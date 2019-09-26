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Генассамблея ООН - 2019
Обновлено 

Лавров заявил о готовности России оказать содействие Судану во всех вопросах

По словам главы МИД РФ, в Москве рады, что "дело в Судане движется"

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Россия готова оказать содействие Судану как во внутренних, так и внешнеполитических вопросах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы рады, что дело в Судане движется. Мы стараемся быть полезными и в ваших внутренних вопросах, и в отношениях с вашим соседом", - сказал Лавров, открывая встречу с премьер-министром Судана Абдуллой Хамдуком "на полях" Генеральной Ассамблеи ООН.

Российский министр в ходе встречи обменялся мнениями с главой правительства Судана по вопросам отношений Москвы и Хартума. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня в контексте развития ситуации в Судане, - информировали в министерстве. - Стороны подтвердили обоюдный настрой на продолжение конструктивного взаимодействия в интересах укрепления традиционных отношений дружбы и сотрудничества между двумя странами.

В новость были внесены изменения (01:36 мск) - добавлены подробности.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСуданРоссияГенассамблея ООН - 2019
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