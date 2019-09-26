В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. США, вводя новые санкции, препятствующие поставке топлива российским военным в Сирии, стремятся помешать полностью искоренить терроризм в этой республике. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ.

"Теперь маски окончательно сброшены - речь прямо идет о стремлении помешать полному искоренению террористов на сирийской земле", - подчеркнули в министерстве, комментируя введение новых ограничительных мер Вашингтоном.

В российском внешнеполитическом ведомстве сказали, что борьба с террористической угрозой в Сирии продолжится, несмотря на то, что США покровительствуют экстремистам и незаконно оккупируют часть территории страны, "препятствуя прекращению сирийского конфликта". В МИД РФ также решительно осудили введение санкционных мер.

"Российская сторона давно с тревогой отмечала, что Вашингтон "опекает" террористов из "Джабхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) и "Хейат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ), снабжает их всем необходимым и старается прикрыть от ударов, хотя они - прямые наследники "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) и повсеместно признаны террористическими организациями, - добавили в Москве. - Вводя в 2016 года санкции против российской компании "Совфрахт", обеспечивавшей доставку топлива в Сирию, и следом заблокировав значительный объем ее средств (они, кстати, до сих пор не возвращены, то есть украдены), американские власти еще прикрывались ссылками на желание надавить на Россию в крымском контексте".

Как констатировали в МИД РФ, санкции, которые американская администрация ввела в четверг, стали 75-ми с тех пор, как США начали разрушать отношения Москвы и Вашингтона в 2011 году.

"С тех пор американские инициаторы санкционного давления на Россию не добились никакого результата, - резюмировали российские дипломаты. - На этот раз, можно сказать, превзошли себя в собственном безрассудстве".

Администрация США в четверг внесла в черные списки пять судов, одну фирму и трех физических лиц за поставки топлива в Сирию для Вооруженных сил России.