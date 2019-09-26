Посол РФ: даже маленький позитивный шаг в отношениях России и США приносит удовольствие

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что даже маленький позитивный шаг в стабилизации двусторонних отношений приносит удовольствие в работе. Об этом он заявил в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману. Беседа состоялась на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Приходится работать в непростых условиях. В первую минуту, когда я ступил на землю США, пришло известие, что у нас отбирают генконсульство, закрывают торгпредство, - сказал Антонов. - Несмотря на свою усталость, я окунулся в самое глубокое море проблем российско-американских отношений. Проработав здесь чуть более двух лет, иногда удается вынырнуть, схватить глоток воздуха".

"Самое приятное - это удовольствие от данной работы, - признался посол. - Ты получаешь удовольствие, когда вместе с коллегами в посольстве удается получить какие-то маленькие результаты, отстоять интересы России и при этом сделать шажок в стабилизации двусторонних отношений, остановить американцев от необдуманных шагов, которые приведут к еще большему кризису в отношениях, когда удается организовать очень важную встречу политиков, министров". Собеседник агентства убежден, что в нынешних условиях спокойная, вдумчивая российская дипломатия незаменима.

"Сегодня в СМИ очень много ненужных эмоциональных криков, призывов, которые порой ведут не к тому, чтобы найти какую-то точку компромисса, основу для взаимопонимания, а, наоборот, к разобщению народов", - констатировал он.

Эмоции без избыточности

Посол признался, что порой хочется эмоционально отреагировать на то или иное выступление. "Мы не манекены, мы люди, у нас есть душа, сердце, нервы, - отметил глава диппредставительства. - Но если реагировать избыточно, эффект будет негативным. Надо выстраивать беседу с искренним уважением к партнеру".

Доверительная дипломатия

Говоря о доверии в диалоге, Антонов указал на то, что это нельзя восстановить за один год. "Доверие между странами и людьми достигается в течение определенного времени. Самой главной основой для доверия являются конкретные дела", - сказал он.

По словам посла, доверительные отношения помогают в отстаивании российской внешней политики. "У меня такие примеры были. Думаю, назвать или нет несколько своих очень хороших американских друзей, но боюсь, если я их назову, то они завтра будут уволены", - признался Антонов.