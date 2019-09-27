Замглавы МИД РФ обсудил с участниками встречи по Йемену урегулирование конфликта в стране

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин в четверг на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН принял участие во встрече высокого уровня по йеменскому урегулированию с представителями Великобритании, Китая, Кувейта, США, ФРГ и Швеции. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Участники встречи единодушно высказались в пользу безальтернативности политико-дипломатического урегулирования йеменского конфликта при уважении суверенитета и территориальной целостности Йеменской Республики, - сообщили в министерстве. - Была подтверждена поддержка усилиям спецпосланника генерального секретаря ООН Мартина Гриффитса по продвижению соответствующего переговорного процесса при участии всех вовлеченных сторон".

Конфликт в Йемене продолжается с августа 2014 года. Военная конфронтация усилилась после вторжения в страну в марте 2015 года сил коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, которая выступила на стороне войск президента республики Абд Раббо Мансура Хади.