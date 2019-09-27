Замглавы МИД РФ и глава Международной организации по миграции обсудили сотрудничество

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин в четверг на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обсудил с генеральным директором Международной организации по миграции (МОМ) Антониу Виторину развитие сотрудничества на разных уровнях и глобальные миграционные вызовы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте МИД РФ.

"Стороны обсудили различные аспекты сотрудничества России и MOM на национальном и региональном уровнях, а также актуальные международные вопросы и вызовы в области миграции, включая практическую реализацию Глобального договора о безопасной, упорядоченной и легальной миграции", - констатировали в Москве.