Главы МИД РФ и Эквадора обсудили вопросы сотрудничества и положение в Венесуэле

МОСКВА. 26 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Сергей Лавров на полях 74-й Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке обсудил с министром иностранных дел Эквадора Хосе Валенсией развитие сотрудничества и российско-эквадорское взаимодействие в ООН. Особое внимание было уделено ситуации в Венесуэлле и вокруг нее, сообщается в пятницу на сайте МИД РФ.

"Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития двустороннего политдиалога и наращивания сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Рассмотрели вопросы российско-эквадорского взаимодействия в ООН. Из региональных тем особое внимание было уделено положению в Венесуэле и вокруг нее".