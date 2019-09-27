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Генассамблея ООН - 2019

Главы МИД РФ и Эквадора обсудили вопросы сотрудничества и положение в Венесуэле

Встреча прошла на полях 74-й Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке

МОСКВА. 26 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Сергей Лавров на полях 74-й Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке обсудил с министром иностранных дел Эквадора Хосе Валенсией развитие сотрудничества и российско-эквадорское взаимодействие в ООН. Особое внимание было уделено ситуации в Венесуэлле и вокруг нее, сообщается в пятницу на сайте МИД РФ.

"Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития двустороннего политдиалога и наращивания сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Рассмотрели вопросы российско-эквадорского взаимодействия в ООН. Из региональных тем особое внимание было уделено положению в Венесуэле и вокруг нее".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичЭквадорВенесуэлаРоссияГенассамблея ООН - 2019
Генассамблея ООН - 2019
Замглавы МИД РФ и глава Международной организации по миграции обсудили сотрудничество
Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, стороны также обсудили актуальные международные вопросы и вызовы в области миграции
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