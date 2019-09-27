Генеральным консулом Японии на Сахалине назначен Кадзухиро Куно

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Кадзухиро Куно в пятницу назначен новым генеральным консулом Японии на Сахалине. Об этом сообщил ТАСС представитель сахалинского подразделения внешнеполитического ведомства Японии.

"С сегодняшнего дня новым консулом назначен Кадзухиро Куно", - сказал собеседник агентства. До этого назначения Куно занимал должность министра посольства Японии в Лаосе. На Сахалин новый генконсул приедет 18 октября.

Предыдущий генеральный консул Рюити Хирано работал в Южно-Сахалинске с 2016 года до конца лета 2019 года. До него на этом посту меньше года находился Акира Имамура.