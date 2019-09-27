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Комиссия Заксобрания Бурятии рассмотрит вопрос участия депутатов в незаконном митинге

Дата заседания пока не определена

УЛАН-УДЭ, 27 сентября. /ТАСС/. Комиссия по мандатам и депутатской этике Народного Хурала (парламента) Бурятии рассмотрит вопрос участия депутатов республиканского Заксобрания в несанкционированном митинге в Улан-Удэ. Об этом сообщил в пятницу журналистам председатель регионального Народного Хурала Владимир Павлов.

В Улан-Удэ 8 сентября прошли прямые выборы мэра, победил и.о. главы города Игорь Шутенков (самовыдвиженец, 52,52% голосов). 9 сентября в центре города сторонники его оппонента - выдвинутого КПРФ сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева (36,58%) - начали несанкционированную акцию, в ходе которой потребовали отмены результатов голосования. Суд назначил организаторам акции административный арест, за участие в ней двое депутатов - Баир Цыренов и Леонтий Красовский, члены Бурятского регионального отделения КПРФ, - были оштрафованы на 15 тыс. рублей. В четверг на сессии Народного Хурала руководитель фракции "Единой России" Баир Жамбалов предложил рассмотреть вопрос об участии парламентариев в несанкционированном митинге.

"Комиссия рассмотрит, сделает выводы. В ближайшее время она начнет работать. Думаю, объективно подойдет", - сказал Павлов.

Помощник депутата Народного Хурала Екатерины Цыреновой, возглавляющей комиссию по мандатам депутатской этике, Анжелика Цыренова, подтвердила ТАСС, что такой вопрос будет рассмотрен, дата заседания комиссии пока не определена.

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