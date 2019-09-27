Лавров обсудил с Киссинджером перспективы развития российско-американских отношений

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил в четверг состояние российско-американских отношений и перспективы их развития с бывшим помощником президента США по национальной безопасности и госсекретарем Генри Киссинджером в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом в пятницу сообщается на странице российского внешнеполитического ведомства в Facebook .

"26 сентября в Нью-Йорке в рамках участия в работе 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН министр иностранных дел Российской Федерации С. В. Лавров посетил бывшего государственного секретаря США Г. Киссинджера. Обсуждалось текущее состояние и перспективы развития российско-американских отношений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны также рассмотрели некоторые актуальные вопросы международной повестки дня.

Генри Киссинджер - американский политический и государственный деятель. Занимал посты советника президента США по национальной безопасности (1969-1975) и государственного секретаря США (1973-1977). В 1973 году он получил Нобелевскую премию мира за завершение Парижских переговоров об окончании войны во Вьетнаме (совместно с Ле Дык Тхо). В мае 2019 года политику исполнилось 96 лет.

Киссинджер часто бывает в России, и во время этих поездок он более 10 раз встречался с президентом Владимиром Путиным. Их первая встреча состоялась в июле 2001 года, последняя - в июне 2017 года, когда экс-госсекретарь участвовал в работе экспертного форума "Примаковские чтения".