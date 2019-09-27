Аксенов объявил об открытом конкурсе и голосовании за кандидатов в министры в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Глава Республики Крым Сергей Аксенов объявил об открытом конкурсе и голосовании за претендентов на должности как членов крымского правительства, так и глав администраций, сообщил он на своей странице в соцсети "ВКонтакте" в пятницу.

Аксенов 20 сентября 2019 года после своего переизбрания во второй раз на должность главы республики сообщил, что новый состав Совета министров будет сформирован в течение двух недель. В соответствии с конституцией республики, правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным главой республики.

"Любой гражданин, в том числе исполняющие обязанности министров, который чувствует в себе силы и обладает соответствующими знаниями и компетенциями, получит возможность принять участие в инициированном мною конкурсе", - написал Аксенов.

По его словам, кандидаты смогут подать заявку, пройти тестирование, принять участие в публичных дебатах. Итоговым этапом станет личное собеседование Аксенова с финалистами.

"Решение о назначении министров будет принято мною с учетом результатов открытого электронного голосования за претендентов на соответствующие должности. Должностные лица не будут назначаться кулуарно. Все мероприятия по отбору руководителей республиканских и местных органов власти будут проходить публично", - пояснил глава республики.

Аксенов также предлагает при проведении конкурсов при назначении глав администраций муниципалитетов использовать механизмы интерактивной системы голосования, которые возможно разместить на страницах местных органов власти.

Обновление власти

Осенью началось масштабное обновление в органах власти Крыма. В среду, 25 сентября Аксенов сообщил, что в Крыму все руководители городских и районных администраций сложили полномочия. Он пояснил, что такое решение принято в связи с необходимостью формирования новой команды. В Крыму 11 городов, четыре городских поселения и 14 районов.

Как пояснял ТАСС депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев, масштабное обновление власти в районах и городах Крыма проходит впервые после воссоединения полуострова с Россией. Оно позволит увеличить эффективность работы команд управленцев на местах. Накануне глава Крыма отметил, что большинство глав городов и районов имеют шансы быть вновь избранными на эти посты по конкурсу. Он подчеркнул, что вторая пятилетка после воссоединения Крыма с Россией "должна кардинально изменить уровень и качество жизни крымчан".