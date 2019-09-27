Избранный глава Комсомольска-на-Амуре Жорник вступил в должность

ТАСС, 27 сентября. Избранный в сентябре глава Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник официально вступил в должность. Инаугурация прошла в городском драматическом театре, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Комсомольска-на-Амуре.

"Александр Жорник вступил в должность", - сказал представитель пресс-службы.

Кандидат от ЛДПР Жорник набрал 55,6% голосов на выборах главы Комсомольска-на-Амуре. На пост главы города изначально претендовали более 20 человек, но непосредственно в выборах участвовали трое. Кроме Жорника, это замглавы города Алексей Разин от "Единой России" и самовыдвиженец, советник директора Комсомольского-на-Амуре авиационного завода Александр Ильин.

Полномочия бывшего главы города Андрея Климова истекали в сентябре 2019 года, однако он покинул пост досрочно, в июле. Впервые Климов объявлял об отставке еще год назад после критики со стороны прежнего губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта за невыполнение долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития города. Тогда он отозвал заявление об уходе.

До момента вступления нового главы в должность его обязанности исполнял первый заместитель Евгений Коршиков.