Постпред РФ в Вене допустил решение вопроса по иранской сделке в ближайшие месяцы

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Позитивное решение по Совместному всеобъемлющему плану действий может быть найдено в ближайшие несколько месяцев, в противном случае ситуация продолжит ухудшаться. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Видимо в ближайшие несколько месяцев мы все-таки либо найдем какое-то позитивное решение [по СВПД], либо ситуация будет и дальше ухудшаться", - сказал Ульянов.

Российский постпред напомнил, что ситуация начала стремительно ухудшаться после того, как США 4 мая ввели новый пакет санкций против нефтяной промышленности Ирана. При этом, по словам дипломата, если бы Вашингтон вернулся бы к уровню санкционного давления по состоянию на конец апреля, то ситуация могла бы сильно улучшиться.

"Но США к этому не готовы, у них по-прежнему курс на так называемое максимальное давление", - подчеркнул Лукьянов и добавил, что бессмысленные шаги американского руководства, вроде персональных санкций против руководителя и духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи сокращают дипломатам пространство для маневра.

Как заявил Ульянов, Москва воспринимает шаги Тегерана по сокращению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе без энтузиазма, но с пониманием.

Он также рассказал, что в начале ноября Иран, скорее всего, предпримет четвертый шаг по сокращению обязательств по ядерной сделке.

"Мы их воспринимаем без энтузиазма, но с пониманием. В течение года после выхода США из сделки Иран терпеливо и на 100% все выполнял. Когда в начале мая США взяли курс на установление тотального нефтяного эмбарго, Иран сразу сказал, что это уже перебор и больше этого терпеть он не может", - сказал дипломат.

Использование улучшенных центрифуг

По словам дипломата, использование Ираном более совершенных центрифуг для обогащения урана нарушает де-факто положения СВПД, однако в создавшихся условиях Тегеран вправе полностью или частично прекратить выполнение своих обязательств по ядерной сделке. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Иранские шаги вынужденные, поскольку, по сути, США не оставляют им другого варианта действий", - отметил дипломат. По его словам, вместо "нарушений" уместнее говорить об "отступлениях" или "отклонениях". "Хотя де-факто, конечно, это шаги, которые не соответствуют соответствующим положениям СВПД", - согласился он.

Ядерное оружие

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в состоянии эффективно контролировать выполнение Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), поэтому вопрос о создании Ираном атомной бомбы абсолютно не актуален, отметил Ульянов.

"Вопрос о создании ядерного оружия в Иране, как мне представляется, абсолютно не актуален на сегодняшний день, - отметил дипломат. - МАГАТЭ в состоянии обеспечить очень интрузивный, очень глубокий контроль, тем более что в рамках СВПД Иран добровольно согласился применять Дополнительный протокол к Соглашению о всеобъемлющих гарантиях с МАГАТЭ. На наш взгляд, агентство вполне в состоянии при действующем доппротоколе не допустить такого безобразия, не допустить такого отклонения от выполнения положений ДНЯО".

О СВПД

Иран и постоянные члены Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция), а также Германия в 2015 году выработали СВПД, который ограничивал ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. Иран обязался в течение 15 лет не обогащать уран более чем на 3,67% и поддерживать запасы обогащенного урана на уровне, не превышающем 300 кг, а также не сооружать дополнительных тяжеловодных реакторов, не накапливать тяжелую воду и не заниматься разработкой ядерного взрывного устройства.

В мае 2018 года США объявили о выходе из ядерной сделки и ввели против Ирана экономические санкции. Ровно через год - 8 мая 2019 года - президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке. К настоящему моменту власти Ирана перешли уже к третьему этому сокращения своих обязательств.